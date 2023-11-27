Главный тренер «Каролины» прокомментировал сверхволевую победу над «Коламбусом»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал драматичную победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).

Напомним, в этой игре «ураганы» уступали 0:2 до середины третьего периода, однако за оставшуюся 10-минутку смогли трижды поразить ворота соперника. Гол россиянина Андрея Свечникова за 01:55 до конца оказался победным.

«Чувствую что-то вроде «нам нужно продолжать работать, это был не наш вечер». Но я отдаю нашим парням должное, потому что они не опустили руки и всё такое. Они просто продолжали играть. Мы определённо получили то, что заслужили сегодня», — приводит слова Бриндамора пресс-служба НХЛ.

«Харрикейнз» набрали 24 очка и занимают шестое место в таблице Восточной конференции.