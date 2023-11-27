Игрок сборной Финляндии получила тяжёлую травму шеи после столкновения с воротами

Капитан «ХВ71» Санни Хакала получила тяжёлую травму шеи после столкновения с воротами, сообщает пресс-служба клуба из Шведской женской лиги.

«Капитан Санни Хакала получила травму, столкнувшись с воротами и повредив шею. Хакала была доставлена ​​в больницу на машине скорой помощи.

Санни Хакала была переведена в университетскую больницу в Линчёпинге в пятницу вечером, где ей в субботу сделали операцию на шее. Хирурги больницы сообщают, что операция прошла хорошо и Санни ждёт длительный период реабилитации, в котором ей необходим покой.

У неё огромная поддержка со стороны своих родственников и представителей клуба. Санни благодарна за всё тепло, которое она получила от всей хоккейной семьи. Дополнительной информации на данный момент предоставлено ​​не будет. Мы просим всех отнестись к этому с пониманием и уважением», — сказано в сообщении клуба.

В составе сборной Финляндии Хакала завоевала две олимпийские бронзы, две бронзы и одно серебро чемпионатов мира.