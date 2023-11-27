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Главный тренер «Каролины» высказался об игре Петра Кочеткова в матче с «Коламбусом»

Главный тренер «Каролины» высказался об игре Петра Кочеткова в матче с «Коламбусом»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил игру российского вратаря Петра Кочеткова в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Пётр Кочетков в игре отразил 21 бросок из 23.

«Нельзя винить Кочеткова в голах. Произошли всего две странные вещи. Я отдаю ему должное. Это то, что нам нужно. Если мы будем видеть такую ​​игру вратарей каждый вечер, это будет хорошим знаком для нас», — приводит слова Бриндамора The Hockey News.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

Напомним, российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился победной шайбой в игре с «Коламбус Блю Джекетс».

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