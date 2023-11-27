Ларионов — о шайбе Атанасова: такие игроки украшают хоккей, мы хотим чтобы их было больше

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал красивую шайбу своего нападающего Василия Атанасова в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:2).

«Он наслаждается игрой. Это то, чем прекрасна игра. Молодой парень, 21 год. Ты хочешь от него большего, но понимаешь, что он ещё совсем сырой и молодой. Ты хочешь большего от Конюшкова. Ему 20 лет. Ты хочешь большего от Силаева. Ему 17 лет. От Артамонова. Ему 18 лет. Но всему своё время. Возвращаясь к Атанасову, скажу, что такие игроки украшают хоккей. Мы хотим, чтобы их было больше, и пытаемся ребят раскрепостить, чтобы они приносили удовольствие ценителям игры, а их очень много в Челябинске. Братья Макаровы, Природины, Белоусов, Шумаков. Здесь город с традициями. Вы это оценили, мы тоже ценим», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Трактора».

Команда Игоря Ларионова осталась с 43 очками и идёт четвёртой на Западе. В ближайшей игре «Торпедо» 29 ноября примет дома ярославский «Локомотив».