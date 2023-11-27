Форвард «Торпедо» прокомментировал гол в свои ворота в матче с «Трактором»

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин, после поражения его команды от «Трактора» (1:2) в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ прокомментировал вторую шайбу соперника, а также итог встречи.

Напомним, в момент второго взятия ворот шайба влетела в сетку от клюшки Кручинина после передачи на пятак форварда хозяев Виталия Кравцова.

«Не такие у меня приятные впечатления от матча, как у Виталия Кравцова. Если бы он забил в свои ворота, а не я, был бы больше рад. Не очень приятно. Третье поражение подряд не добавляет хорошего настроения. Расстроился из-за всего – не реализовали свои моменты, пропустили, не смогли сравнять счёт, проиграли. Вратарь «Трактора» хорошо сыграл, и мы недорабатывали, раз не смогли забить. Значит, надо с большим желанием пытаться забрасывать эту шайбу. Шаров забил? Получается, я и Шарова, и Кравцова вдохновил, а они меня – нет. Матч в Челябинске? Всегда приятно сюда возвращаться и увидеться с друзьями. В этом плане только приятные впечатления. Как «Торпедо» выбираться из этой ситуации? Терпеть и работать, другого не дано. Это хороший показатель того, сможем ли мы вместе пройти через трудное время. Всё только через работу», — приводит слова Кручинина пресс-служба КХЛ.

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