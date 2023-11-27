Главный тренер «Локомотива» назвал причину огромной загрузки голкипера Исаева

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2) прокомментировал большую загрузку вратаря Даниила Исаева в текущем сезоне.

«В прошлом году Бочаров играл намного больше, а сейчас играет один Исаев? Мы не смотрим на график прошлого года. Ванька будет играть в следующем матче. У нас нет недовольства его игрой. Просто график позволял играть Дане.

У нас в этом месяце было достаточно матчей с топовыми соперниками. Только играя против топовых игроков и команд, можно стать лидером и вратарём, который определяет лицо команды», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В нынешнем сезоне на счету Исаева уже 26 матчей за ярославский клуб из 34 сыгранных командой в регулярном чемпионате.