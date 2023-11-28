Воронков стал третьим новичком «Коламбуса» по скорости достижения отметки в 10 очков в НХЛ

В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Одной из заброшенных шайб в составе победителей отметился российский нападающий Дмитрий Воронков. В активе 23-летнего игрока стало 10 (4+6) очков в 17 играх в дебютном сезоне в лиге. Воронков стал третьим новичком «Коламбуса» по скорости достижения отметки в 10 очков в НХЛ.

Первое место занимает американский защитник Зак Веренски, в сезоне-2016/2017 набравший 10 очков в девяти первых матчах за клуб и в лиге. На второй строчке расположился чешский форвард Якуб Ворачек, в сезоне-2008/2009 начавший карьеру в клубе и лиге с 10 очков в 13 матчах.