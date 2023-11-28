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Нападающий «Вашингтона» лишил Овечкина голевой передачи, упустив возможность забить

Нападающий «Вашингтона» лишил Овечкина голевой передачи, упустив возможность забить
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин мог отдать результативную передачу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс».

В одном из моментов матча нападающий столичной команды, приняв шайбу на левом круге вбрасывания, в касание перевёл её на пятачок на Тома Уилсона. Канадский форвард неловко обработал её и попытался добить уже в пустой угол ворот, но голкипер Маккензи Блэквуд успел выставить щиток — затем ему помогли выбить шайбу партнёры.

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Напомним, в эти минуты на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К середине третьего периода счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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