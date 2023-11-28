Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лишь два игрока в истории «Эдмонтона» провели больше матчей с 3+ передачами, чем Макдэвид

Лишь два игрока в истории «Эдмонтона» провели больше матчей с 3+ передачами, чем Макдэвид
Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился примечательным статистическим достижением в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (8:2).

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), канадский нападающий, отдав четыре результативные передачи, вышел на третье место в истории «нефтяников» по количеству матчей с 3+ ассистами. Макдэвид провёл 39-ю такую встречу и обогнал Яри Курри (38). Больше 26-летнего канадца матчей с 3+ передачами за «Эдмонтон» провели только Марк Мессье (41) и Уэйн Гретцки (143).

Напомним, вчера, 27 ноября, в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уверенно обыграл «Анахайм Дакс» (8:2).

Материалы по теме
Только три игрока до 27 лет за всю историю НХЛ отдавали больше передач, чем Макдэвид
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android