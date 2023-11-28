Джозефс: история «Лады» лучше, чем у Золушки. Такие случаи по пальцам можно пересчитать

Нападающий «Лады» Трой Джозефс поделился мнением об успешном выступлении тольяттинской команды в нынешнем сезоне. Автозаводцы после долгого времени во Всероссийской хоккейной лиге вернулись в КХЛ и в один из моментов чемпионата смогли выйти на первое место в конференции.

«Можно ли назвать «Ладу» своего рода Золушкой? Думаю, наша история даже лучше. Я не так хорошо знаком с историей лиги, но мне кажется, что не так много команд добивались такого же успеха сразу после подъёма в КХЛ, такие случаи по пальцам можно пересчитать. Да, нас можно назвать Золушкой (улыбается)», — сказал Джозефс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Джозефсом можно прочитать на «Чемпионате».