Джозефс: история «Лады» лучше, чем у Золушки. Такие случаи по пальцам можно пересчитать
Нападающий «Лады» Трой Джозефс поделился мнением об успешном выступлении тольяттинской команды в нынешнем сезоне. Автозаводцы после долгого времени во Всероссийской хоккейной лиге вернулись в КХЛ и в один из моментов чемпионата смогли выйти на первое место в конференции.
«Можно ли назвать «Ладу» своего рода Золушкой? Думаю, наша история даже лучше. Я не так хорошо знаком с историей лиги, но мне кажется, что не так много команд добивались такого же успеха сразу после подъёма в КХЛ, такие случаи по пальцам можно пересчитать. Да, нас можно назвать Золушкой (улыбается)», — сказал Джозефс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Полное интервью с Джозефсом можно прочитать на «Чемпионате».
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