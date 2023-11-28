Нападающий «Оттавы» Тим Штюцле приблизился к рекорду легендарного россиянина Алексея Яшина

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5) сократил отставание от клубного рекорда легендарного россиянина Алексея Яшина.

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), немецкий форвард забил 78-й гол в карьере. Штюцле занимает пятое место в истории «Оттавы» по количеству шайб в первых четырёх сезонах. Немец делит строчку с Даниэлем Альфредссоном. Больше голов забили Джейсон Спецца (82), Брэди Ткачук (90), Мартин Гавлат (96) и Алексей Яшин (101).

25 ноября завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» встречалась с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:3. В матче 28 ноября с «Флоридой Пантерз» Штюцле, однако, отличиться не сумел.