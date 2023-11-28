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«Будем отвечать своими методами». Назаров поддержал натурализацию легионеров в КХЛ

«Будем отвечать своими методами». Назаров поддержал натурализацию легионеров в КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о натурализации легионеров в КХЛ.

«Лимит на легионеров нужно оставить на прежнем уровне. Три человека – вполне адекватное решение. Тем более мы видим тенденцию получения некоторыми иностранцами российских паспортов. Разумеется, всем подряд их выдавать не нужно, но есть действительно достойные ребята, любящие нашу страну и культуру. Если в Европе и Америке нынче в моде культура запрета на всё русское, то будем им отвечать своими методами и переманивать сильных иностранцев. Кроме того, по-прежнему считаю актуальным вопрос расширения КХЛ по всем направлениям. Лига международная и открыта для всех желающих. Главный критерий – полное соответствие регламенту, в том числе по финансовой составляющей», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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