Иностранцы продолжают ехать в КХЛ. Изолировать лигу у завистников России не вышло

Конечно, большую роль играет денежный фактор, но на выбор влияет не только он.

Несмотря на западные санкции и возмущения местных политиков, а также истерические вопли зарубежной прессы, в КХЛ продолжают активно приезжать иностранные хоккеисты. Причём далеко не последние игроки, а те, которые в теории вполне могли найти себе работу в АХЛ или Европе. Стоит признать, что все козни со стороны западной общественности и ИИХФ изолировать нашу лигу с треском провалились. Более того, едва ли не все приезжающие легионеры представляют недружественные для России страны.

В лиге хватает представителей США и Канады, есть чехи, словаки, хоккеисты из Швеции и Латвии. Подписал контракт с «Куньлунем» и финн Пулккинен, хотя Теэму, конечно, в КХЛ уже давно стал своим.

Буквально недавно свой состав канадцами Ливо и Мелошем усилил «Салават Юлаев», а «Северсталь» сегодня официально заключила двухлетний контракт со словаком Ярошем. Можно вспомнить про Бобби Линча в «Торпедо». И это мы не говорим про топов вроде Рида Буше, Троя Джозефса или Джордана Уила с Эриком О'Деллом, которые буквально тащат свои команды.

Рид Буше Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Интересно, что всё активнее в КХЛ развивается процесс натурализации и получения иностранцами российских паспортов: Бреннан Менелл, Брендан Лайпсик, Кэмерон Ли, — примеров тоже хватает.

«В связи с последними событиями снова считаю важным поднять тему расширения Континентальной лиги на Восток и в южные регионы России. Спорт в целом и хоккей в частности всегда выступали в роли [фактора] сплочения людей, это очень важный момент. В случае расширения лиги на восток и юг нашей страны КХЛ сплотит миллионы людей.

Посмотрите, например, как произошло с иностранцами. У нас хватает американцев, канадцев, есть чехи, латвийцы и даже один финн! Это всё граждане недружественных России стран. Однако усилилась тенденция получения легионерами российских паспортов. Всё это говорит о том, что в хоккее все чувствуют себя одной семьёй, все дружат друг с другом, уважают коллег. Нужно активно работать над вопросом расширения наших лиг, тем более в такой спортивной стране, как Россия», — правильно заметил известный тренер Андрей Назаров.

Расширение КХЛ, как и приток сильных легионеров, неизбежно. С этим всем злопыхателям России тоже придётся смириться. Кстати, желающих приехать играть в Континентальную лигу не уменьшается даже после ужесточения лимита на легионеров, просто мест становится меньше.

Без сомнений, большую роль в трудоустройстве иностранцев в КХЛ играет солидный заработок, который в других местах гарантировать сложно. Но после ужесточения лимита легионеров-пассажиров в лиге не осталось от слова совсем, а игроки, делающие результат, заслуживают высоких зарплат.

Так, например, Рид Буше зарабатывает в «Авангарде» 95 млн рублей в год, у Жан-Себастьена Ди из «Металлурга» оклад в 80 млн рублей, а у Стефана Да Косты в «Автомобилисте» жалованье в 75 млн рублей. Новоиспечённый защитник «Северстали» Кристиан Ярош получит 25 млн рублей в этом году и 40 – в следующем.

Стефан Да Коста Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Важным фактором является и то, что КХЛ – объективно вторая по силе лига мира после НХЛ, а уважающий себя спортсмен всегда захочет выступать в топовом чемпионате, а не прозябать где-нибудь в европейской глубинке. Там, на родине, лучше всего заканчивать карьеру, а биться за титулы престижнее в КХЛ.

Не удивимся, если в ближайшее время лига пополнится новыми иностранцами. Например, здесь давно ждут американца Райана Дзингела, а после полного восстановления от травмы должен вернуться в КХЛ Майкл Шапю. Серьёзную работу проделывают и агенты. В частности, главный специалист по легионерам в Континентальной лиге словенец Алёша Пилко. Большинство высококлассных мастеров в российских и не только командах – плоды его профессионализма и умения общаться с людьми.

Не будем забывать, что принцип конкуренции в спорте никто не отменял, а с сильных иностранцев берут пример в том числе молодые российские ребята, получающие мотивацию постоянно прогрессировать и прибавлять в мастерстве. Чем больше в лиге будет классных исполнителей, тем чаще болельщик станет ходить на стадион, а лига – становиться сильнее.