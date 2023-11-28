Иван Проворов прокомментировал уникальное достижение россиян в НХЛ

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов прокомментировал уникальное достижение, установленное во встрече с «Бостон Брюинз» (5:2). Впервые за всю историю Национальной хоккейной лиги четыре разных российских хоккеиста отличились в одном матче, будучи игроками одной команды. Голы забили Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Кирилл Марченко и сам Проворов.

«Мне уже на скамейке сказали, что впервые в НХЛ четверо русских забили в одном матче за одну команду. С ума сойти! У нас в команде большая группа русских, приятно, что мы все смогли забить по голу.

Насколько это было важно для Воронкова? Чем ты старше, когда уезжаешь далеко от дома, тем тебе тяжелее. Дома ты уже привык ко всему, уверен, для него это был большой культурный шок. У него нет ни жены, ни детей, с ними, наверное, было бы легче. Но мы — русские ребята, которые тут уже довольно давно, стараемся помочь ему, как можем. Но, что бы ты ни делал, всё равно первые два-три месяца будут тяжёлыми, нужно адаптироваться. Мы продолжим поддерживать его и помогать. Он великолепный игрок, габаритный, который на льду умеет всё. Мало кто так может», — сказал Проворов.