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Источник: Патрик Кейн подпишет контракт с «Детройтом»

Источник: Патрик Кейн подпишет контракт с «Детройтом»
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Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман заявил, что трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Кейн подпишет контракт с «Детройт Ред Уингз». Об этом журналист заявил в соцсети Х (ранее Twitter). Соглашение будет рассчитано на один год.

Напомним, Кейн 1 июня перенёс серьёзную операцию на бедре и с тех пор восстанавливается после неё. По ходу прошлого сезона нападающий перешёл из «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Он набрал 57 (21+36) очков в 73 играх регулярного чемпионата. Также форвард провёл семь матчей в плей-офф, где заработал 7 (1+6) баллов за результативность.

Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго Блэкхоукс», а также серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.

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