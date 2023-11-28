Стала известна сумма контракта Патрика Кейна с «Детройтом»

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Кейн подписал однолетнее соглашение с «Детройт Ред Уингз» на сумму $ 2,75 млн. Об этом журналист заявил в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Кейн 1 июня перенёс серьёзную операцию на бедре и с тех пор восстанавливается после неё. По ходу прошлого сезона нападающий перешёл из «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Он набрал 57 (21+36) очков в 73 играх регулярного чемпионата. Также форвард провёл семь матчей в плей-офф, где заработал 7 (1+6) баллов за результативность.

Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго Блэкхоукс», а также серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.