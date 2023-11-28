Кожевников: «Коламбус» может стать такой же русской командой, как «Детройт» в 90-х

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о рекорде россиян, выступающих за «Коламбус Блю Джекетс».

«Пока, похоже, идёт к тому, что «Коламбус» может стать такой же командой, каким был «Детройт» с русской пятёркой в 90-х. Дай бог, чтобы у них всё получалось. Всё-таки по одному матчу нельзя всерьёз оценивать перспективы. Вот если бы наши парни регулярно так забивали. Но, конечно, радует, что российские молодые хоккеисты выходят на первые роли. У них есть большие перспективы. Однако в НХЛ ведь всякое бывает. Сейчас всё получается, а потом могут кого-то продать.

«Детройт» в 90-х поставил на знаменитых российских игроков. Они специально подбирали русскую пятёрку. А «Коламбус» взял молодых парней. И они себя сейчас начинают проявлять. Будем надеяться, что и продолжат в том же духе», – сказал Кожевников в интервью Vprognoze.ru.

В матче с «Бостон Брюинз» (5:2) заброшенными шайбами в составе «Коламбуса» отметились Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Таким образом, четыре российских игрока «Коламбуса» установили историческое достижение в НХЛ. Впервые за всю историю Национальной хоккейной лиги четыре разных российских хоккеиста отличились в одном матче, будучи игроками одной команды.