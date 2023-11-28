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Форвард «Нефтехимика» получил 17 минут штрафа за попытку драки с защитником «Металлурга»

В эти минуты в Нижнекамске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимает магнитогорский «Металлург». После третьего периода счёт равный — 3:3.

В начале третьей двадцатиминутки нападающий «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин пытался устроить драку с защитником магнитогорцев Егором Яковлевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

По итогам эпизода Бикмуллин получил 17 минут штрафа: две как зачинщик драки, пять за драку и 10-минутный дисциплинарный штраф. Егор Яковлев получил пять минут за драку.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Авангардом». «Металлург» отправится в гости к астанинскому «Барысу».