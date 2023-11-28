Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Нефтехимика» получил 17 минут штрафа за попытку драки с защитником «Металлурга»

Форвард «Нефтехимика» получил 17 минут штрафа за попытку драки с защитником «Металлурга»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Нижнекамске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимает магнитогорский «Металлург». После третьего периода счёт равный — 3:3.

В начале третьей двадцатиминутки нападающий «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин пытался устроить драку с защитником магнитогорцев Егором Яковлевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

По итогам эпизода Бикмуллин получил 17 минут штрафа: две как зачинщик драки, пять за драку и 10-минутный дисциплинарный штраф. Егор Яковлев получил пять минут за драку.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Авангардом». «Металлург» отправится в гости к астанинскому «Барысу».

Материалы по теме
«Нефтехимик» объявил о переходе 21-летнего нападающего
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android