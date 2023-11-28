Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вице-президент КХЛ Каменский оценил рекорд российских хоккеистов «Коламбуса»

Вице-президент КХЛ Каменский оценил рекорд российских хоккеистов «Коламбуса»
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил новость о том, что впервые в истории в НХЛ четыре российских хоккеиста забили за одну команду.

«Я слышал, что впервые в истории четыре российских хоккеиста забили в одном матче за одну команду. Понятно, что это новость событийная. Но после таких событий гордость берёт за наших игроков. Это лишний раз доказывает, что российский хоккей живёт даже в условиях санкций. А мы только радуемся за наших ребят, которые выступают на лидирующих позициях в каждой команде. От этого наш российский хоккей получает удовольствие», — сказал Каменский в интервью Metaratings.ru.

В матче с «Бостон Брюинз» (5:2) заброшенными шайбами в составе «Коламбуса» отметились Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Таким образом, четыре российских игрока «Коламбуса» установили историческое достижение в НХЛ. Впервые за всю историю Национальной хоккейной лиги четыре разных российских хоккеиста отличились в одном матче, будучи игроками одной команды.

Материалы по теме
Кожевников: «Коламбус» может стать такой же русской командой, как «Детройт» в 90-х
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android