Вице-президент КХЛ Каменский оценил рекорд российских хоккеистов «Коламбуса»

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил новость о том, что впервые в истории в НХЛ четыре российских хоккеиста забили за одну команду.

«Я слышал, что впервые в истории четыре российских хоккеиста забили в одном матче за одну команду. Понятно, что это новость событийная. Но после таких событий гордость берёт за наших игроков. Это лишний раз доказывает, что российский хоккей живёт даже в условиях санкций. А мы только радуемся за наших ребят, которые выступают на лидирующих позициях в каждой команде. От этого наш российский хоккей получает удовольствие», — сказал Каменский в интервью Metaratings.ru.

В матче с «Бостон Брюинз» (5:2) заброшенными шайбами в составе «Коламбуса» отметились Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Таким образом, четыре российских игрока «Коламбуса» установили историческое достижение в НХЛ. Впервые за всю историю Национальной хоккейной лиги четыре разных российских хоккеиста отличились в одном матче, будучи игроками одной команды.