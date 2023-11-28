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Билялов установил клубный рекорд «Ак Барса» в КХЛ по числу «сухих» матчей

В Казани закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, голкипер казанского клуба Тимур Билялов установил клубный рекорд «Ак Барса» в КХЛ по числу «сухих» матчей. Игра с «Ладой» стала 22-м матчем «на ноль» для вратаря в лиге, и он обогнал по этому показателю Эмиля Гарипова (21).

Всего в текущем сезоне Билялов сыграл 22 матча, в которых одержал 15 побед с 93,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,97.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Ак Барс» сыграет в Казани с «Автомобилистом». Тольяттинская «Лада» отправится в Уфу на встречу с «Салаватом Юлаевым». Обе встречи пройдут 30 ноября.