Толчинский о матче с «Динамо»: что меняли после 3:3? А что менять? Мы контролировали игру

Нападающий СКА Сергей Толчинский прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (5:3).

«Много удалений — перенервничали? Да какие нервы? Если посмотреть, в последних играх у нас много удалений. Не знаю, с чем это связано, такое бывает. Что меняли после 3:3? А что менять? Мы контролировали игру. Было много удалений. Против таких команд нельзя так много удаляться, там такие мастера играют. Рано или поздно они могут выстрелить, тем более «пять на три». Ничего не меняли, продолжали играть в свой хоккей, это дало свои плоды», — сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В следующем матче СКА сыграет дома с «Витязем». Московское «Динамо» отправится в Челябинск на игру с «Трактором». Обе встречи состоятся 1 декабря.