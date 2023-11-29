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«Извините, но он не осудил СВО». Гашек прокомментировал резонансное интервью Задорова

«Извините, но он не осудил СВО». Гашек прокомментировал резонансное интервью Задорова
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Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек поделился мыслями о резонансном интервью российского защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова известному журналисту Юрию Дудю*, в котором хоккеист критически высказался о России.

«Извините, но Никита Задоров не осудил СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Пожалуйста, пусть никто не думает, что то, что опубликовано в США и у нас в переводах, является осуждением российской СВО. Это был шаг в правильном направлении, но его далеко не достаточно. Конечно, если мы будем работать с этим парнем и, прежде всего, дадим ему возможность, я верю, что он сможет это сделать и осудит российскую СВО. И он станет лучшим послом мира», — сказал Гашек в интервью словацкому изданию TVNOVINY.sk.

* — признан иноагентом в РФ

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