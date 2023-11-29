Новый главный тренер «Миннесоты» оценил победу в своём дебютном матче

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс прокомментировал победу в дебютном матче у руля «Уайлд» с «Сент-Луисом» (3:1) и отметил хорошую игру команды в меньшинстве.

«Когда вы не тренируете, то скучаете по этой работе. Я имею в виду, что для меня большая честь быть здесь, и, как я уже сказал, возможность вернуться и тренировать именно эту команду меня очень, очень радует. Сегодняшняя победа ещё больше усилила это волнение.

Я думаю, что наша игра в меньшинстве сегодня была действительно хорошей, хотя соперник имел отличные моменты для гола. Ваш вратарь – ваш лучший нейтрализатор большинства соперника, но меня впечатлило внимание к деталям, работа клюшкой, готовность блокировать броски. Я думаю, что мы довольно уверенно справились с игрой в меньшинстве, и это важно», — цитирует Хайнса пресс-служба лиги.

«Миннесота» прервала семиматчевую серию поражений.