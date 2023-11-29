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Журналист: «Ванкувер» может добавиться в список клубов, претендующих на Задорова

Журналист: «Ванкувер» может добавиться в список клубов, претендующих на Задорова
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Журналист ESPN, NHL Network и TSN Кевин Уикс считает, что после обмена нападающего Энтони Бовиллье в «Чикаго Блэкхоукс», «Ванкувер Кэнакс» может присоединиться к клубам, заинтересованным в услугах российского защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова.

«Учитывая сделку с участием Бовиллье и «Чикаго», мне сказали, что «Ванкувер» можно добавить в список заинтересованных претендентов на Задорова», — написал Уикс в социальных сетях.

Напомним, о возможном обмене Бовиллье в «Чикаго» стало известно сегодня ночью.

Ранее Задоров запросил обмен из «Калгари». Среди клубов, которые на данный момент обозначили интерес к защитнику, — «Торонто Мэйпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Чикаго Блэкхоукс», «Колорадо Эвеланш», «Каролина Харрикейнз» и «Даллас Старз».

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