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«Постараюсь где-нибудь в другом месте заработать» Фисенко — о штрафе за неприличный жест

«Постараюсь где-нибудь в другом месте заработать» Фисенко — о штрафе за неприличный жест
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Нападающий «Лады» Михаил Фисенко рассказал, что самостоятельно оплатил штраф за неприличный жест в матче с «Сочи». Ранее хоккеист говорил, что игроки из других команд предлагали ему скинуться.

«Другие игроки предлагали скинуться на штраф? Нет, я сам оплатил штраф. Признаю свои действия неправильными в том моменте. Поэтому решил сам воспользоваться шансом и оплатить его.

Больно по карману ударило? Ну, 300 тысяч рублей. Деньги, так скажем, немаленькие. Если это есть в регламенте, то куда деваться? Остаётся только исключить неприличные жесты. Не было ли в семье претензий, что деньги так потратил? Постараюсь где-нибудь в другом месте заработать», — цитирует Фисенко «РБ Спорт».

Напомним, после драки с хоккеистом «Сочи» Данилой Галенюком Фисенко на скамейке штрафников показал сопернику неприличный жест, имитирующий половой акт.

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