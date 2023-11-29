Форвард СКА Хайруллин: дубль «Динамо»? Всё по классике: закрыл глаза — бросил — попал

Нападающий СКА Марат Хайруллин оценил победу над московским «Динамо» (5:3) и рассказал про свой дубль в ворота бело-голубых.

«Динамо» — лидер чемпионата, дополнительного настроя на них не требовалось. Хорошо начали матч, потому схватили ненужные удаления. Надо будет учесть эти ошибки в целом. А так победа очень важна для нас.

В такой ситуации, когда команда всё время выигрывает, есть какие-то сложности? Ничего сложного. Мы пришли в хоккей ради побед, ради этих эмоций, они никогда не надоедают. Тем более что СКА неудачно начал сезон. Сейчас мы просто наслаждаемся играми, победами и хотим только больше.

Когда говорят, что серия может давить на игроков, — это не про СКА? Если честно, вы сказали об этом, а так я даже не думал. Играем матч за матчем, чемпионат — длинный, ещё много чего случится.

Мои голы как родились? Да всё по классике: закрыл глаза — бросил — попал. Если серьёзно, просто увидел линию броска, бросил. В этом сезоне у меня пока не особо «идёт» в плане результативности, надеюсь, теперь прорвёт, буду добавлять.

Травма мешала? Да, я пропустил месяц. Тяжело это всё сказалось. Но сейчас набираю форму, обороты.

В конце матча динамовцы уже хотели если не выиграть, то хотя бы подраться? Ну, их канадцы начали там чего-то у ворот наших заводиться. Хоккей, эмоции… Это их дело. Мы выиграли — идём дальше», — приводит слова Хайруллина «РБ Спорт».

В текущем регулярном сезоне на счету 27-летнего форварда 22 сыгранные встречи, в которых хоккеист забросил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи.