У Перри есть 60 дней для подачи жалобы на решение «Чикаго» расторгнуть контракт

У нападающего Кори Перри есть 60 дней с момента расторжения контракта, чтобы подать жалобу на «Чикаго Блэкхоукс, при условии, что он решит это сделать. Об этом сообщает TSN.

Инсайдер TSN Hockey Insider Крис Джонстон сообщает, что пока неясно, решит ли Перри решить подать жалобу на «Блэкхоукс».

«Чикаго» инициировали расторжение контракта во вторник, так что разрыв контракта может произойти уже в среду. В этот момент есть шанс, что Перри может обжаловать это решение. У него есть 60 дней, чтобы принять решение, и на данный момент ещё неясно, каким путём он пойдёт», — заявил Джонстон.

Напомним, канадский нападающий пришёл в «Блэкхоукс» летом в качестве свободного агента. Два предыдущих сезона он провёл в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В текущем регулярном чемпионате на его счету четыре гола и пять передач в 16 играх при показателе полезности «-6».

