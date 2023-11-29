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Сборная Китая не сыграет на Кубке Первого канала, её заменит команда «Звёзды и ВХЛ»

Сборная Китая не сыграет на Кубке Первого канала, её заменит команда «Звёзды и ВХЛ»
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Национальная команда Китая по не зависящим от Федерации хоккея России причинам не сможет принять участие в Кубке Первого канала, сообщает пресс-служба КХЛ. На турнире в Санкт-Петербурге её заменит команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ.

«Основу команды составят молодые хоккеисты, выступающие во Всероссийской хоккейной лиге и обладающие высоким потенциалом — все игроки уже успели заявить о себе. Их команда усилена молодыми звёздами российского хоккея, они уже выступали в составе сборной России на множестве международных турниров. Эти спортсмены — будущее нашего хоккея», — сказано в сообщении ФХР.

Ранее стал известен окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.

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