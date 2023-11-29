Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Авангарда» ответил на вопрос, видны ли в игре «Витязя» элементы системы Хартли

Защитник «Авангарда» ответил на вопрос, видны ли в игре «Витязя» элементы системы Хартли
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Авангарда» Семён Чистяков прокомментировал победу над «Витязем» (4:1) и ответил на вопрос, видны ли в игре подмосковного клуба элементы системы экс-тренера омского клуба Боба Хартли.

«Хорошо игралось после длинной паузы. Было два выходных, потом три дня усердной работы. Отлично подготовились к игре. Сегодня был хороший первый период, много моментов создали, второй тоже неплохой. Жаль, что пропустили в начале третьего периода, но не расстроились, продолжили играть в свой хоккей.

Конечно, видно, что «Витязь» чуть изменился. Стали более креативно играть в чужой зоне, активнее зажимать соперников. Последние матчи они здорово играли. Но мы знали, что ожидать, готовились к ним. Видны ли в игре «Витязя» элементы системы Хартли? Ну, может быть, где-то по игре в средней зоне что-то просматривалось, как в нашу зону они заходили.

В принципе, я давно после травмы оправился. Пока не удаётся много очков набирать, но помогаю команде другими способами. Игра в большинстве на синей линии? У нашей спецбригады, если честно, не так много времени остаётся. Нам главное довести дело до броска, а там уже зайдёт или нет», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Материалы по теме
Кравец: «Авангард» настраивался вернуть должок, в Балашихе было серьёзное поражение
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android