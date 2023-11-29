Защитник «Авангарда» ответил на вопрос, видны ли в игре «Витязя» элементы системы Хартли

Защитник «Авангарда» Семён Чистяков прокомментировал победу над «Витязем» (4:1) и ответил на вопрос, видны ли в игре подмосковного клуба элементы системы экс-тренера омского клуба Боба Хартли.

«Хорошо игралось после длинной паузы. Было два выходных, потом три дня усердной работы. Отлично подготовились к игре. Сегодня был хороший первый период, много моментов создали, второй тоже неплохой. Жаль, что пропустили в начале третьего периода, но не расстроились, продолжили играть в свой хоккей.

Конечно, видно, что «Витязь» чуть изменился. Стали более креативно играть в чужой зоне, активнее зажимать соперников. Последние матчи они здорово играли. Но мы знали, что ожидать, готовились к ним. Видны ли в игре «Витязя» элементы системы Хартли? Ну, может быть, где-то по игре в средней зоне что-то просматривалось, как в нашу зону они заходили.

В принципе, я давно после травмы оправился. Пока не удаётся много очков набирать, но помогаю команде другими способами. Игра в большинстве на синей линии? У нашей спецбригады, если честно, не так много времени остаётся. Нам главное довести дело до броска, а там уже зайдёт или нет», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.