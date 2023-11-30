Костин заступился за получившего травму партнёра и лишил «Детройт» игры в большинстве

Сегодня, 30 ноября, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

В начале третьего периода произошёл один из ключевых эпизодов матча. Нападающий «Рейнджерс» Уилл Кайлли совершил толчок на борт, в результате которого ведущий защитник гостей Шейн Гостисбер получил травму и не смог продолжить встречу.

Судейской бригадой матча действия Кайлли были оценены малым штрафом, однако большинства «Детройт» не получил. За партнёра по команде заступился российский нападающий Клим Костин, за что был также наказан малым штрафом за грубость.

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