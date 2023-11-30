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«Вашингтон» одержал волевую победу в матче с «Лос-Анджелесом», Протас отдал две передачи

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.

На 10-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лос-Анджелеса» Артур Калиев с передач Андреаса Энглунда и Джордана Спенса. «Вашингтон» быстро отыгрался благодаря голу Энтони Манты, которому ассистировали Коннор Макмайкл и Алексей Протас. «Кэпиталз» вышли вперёд в матче в конце второго периода, когда гол забил Коннор Макмайкл с передач Энтони Манты и Алексея Протаса.

В середине третьего периода «Лос-Анджелес» забил гол, который был отменён из-за офсайда. В концовке матча «Вашингтону» удалось удержать победный счёт и прервать двухматчевую серию поражений. Отметим, что счёт по броскам 39:15 в пользу «Кингз». Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин результативными баллами не отметился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Лос-Анджелес» прервал свою пятиматчевую победную серию. Следующий матч «Вашингтон» сыграет с «Анахаймом» в ночь на 1 декабря.