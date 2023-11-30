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«Феноменальное выступление». Карбери высоко оценил игру Линдгрена в матче с «Кингз»

«Феноменальное выступление». Карбери высоко оценил игру Линдгрена в матче с «Кингз»
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высоко оценил великолепную игру вратаря «Кэпиталз» Чарли Линдгрена в матче с «Лос-Анджелесом» (2:1). Голкипер отразил 38 бросков и был признан первой звездой матча.

«Феноменальное выступление, благодаря которому мы получили сегодня два очка», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Линдгрен в текущем сезоне начинал в старте семь матчей, в которых одержал пять побед при одном шат-ауте, продемонстрировав процент отражённых бросков 93,4.

Напомним, в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.

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