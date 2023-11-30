Карбери: звено Протаса, Макмайкла и Манты было лучшим у «Вашингтона» в матче с «Кингз»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что звено Алексей Протас — Коннор Макмайкл — Энтони Манта было лучшим в составе «Кэпиталз» в матче с «Лос-Анджелесом» (2:1). Третья тройка нападения «столичных» организовала оба гола в ворота «Кингз».

«Они были на площадке, когда нам забили гол, чему я, конечно, не был рад. Но надо отдать им должное, в начале игры они получили по «-1», но быстро изменили ситуацию. Они были для нас решающим фактором в атаке. Они были нашим лучшим звеном сегодня вечером», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

«Вашингтон» впервые с 2011 года выиграл матч, в котором нанёс всего лишь 15 или менее бросков. Итоговый счёт матча по броскам 39:15 в пользу «Лос-Анджелеса».