30-летний Максим Казаков обменян из «Омских Крыльев» в АКМ

Нападающий Максим Казаков обменян в тульский АКМ на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба Всероссийской хоккейной лиги.

В составе «Омских Крыльев» нападающий провёл 79 матчей, в которых забросил 27 шайб, отдал 24 результативные передачи.

За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге форвард играл за такие клубы, как «Авангард», новокузнецкий «Металлург», «Адмирал», «Сибирь» и «Витязь». В 251 матче Казаков забросил 53 шайбы и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 85 очков с показателем полезности «+5».

Максим Казаков — воспитанник омского хоккея. АКМ после 30 матчей набрал 42 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги.