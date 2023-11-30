Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

На арене «Салавата» разбилось стекло после силового приёма защитника хозяев Мелоша

На арене «Салавата» разбилось стекло после силового приёма защитника хозяев Мелоша
Аудио-версия:
Комментарии

В Уфе в эти минуты проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимает «Ладу». Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
3 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Дроздов (Хмелевски, Ливо) – 03:31 (5x5)     2:0 Башкиров (Кузьмин, Алалыкин) – 11:00 (5x5)     3:0 Науменков (Ефремов) – 20:57 (5x5)    

В начале второй двадцатиминутки после силового приёма от защитника хозяев Николя Мелоша на Остапе Сафине на арене уфимского клуба разбилось стекло.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что для замены стекла на лёд выезжал погрузчик, который убрал сломанный фрагмент.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак». Тольяттинская «Лада» сыграет в Новосибирске с «Сибирью». Обе встречи запланированы на субботу, 2 декабря.

Материалы по теме
«Поражение было тяжёлым лично для меня». Козлов — о вылете «Салавата» от «Адмирала» в КГ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android