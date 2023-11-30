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На арене «Салавата» разбилось стекло после силового приёма защитника хозяев Мелоша

В Уфе в эти минуты проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимает «Ладу». Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

В начале второй двадцатиминутки после силового приёма от защитника хозяев Николя Мелоша на Остапе Сафине на арене уфимского клуба разбилось стекло.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что для замены стекла на лёд выезжал погрузчик, который убрал сломанный фрагмент.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак». Тольяттинская «Лада» сыграет в Новосибирске с «Сибирью». Обе встречи запланированы на субботу, 2 декабря.