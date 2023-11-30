Назаров ответил на решение финнов фразой про женщин с низкой социальной ответственностью

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал решение Финской хоккейной ассоциации отказаться от участия в Кубке мира, если там будет выступать сборная России.

«Финны давно ничего из себя не представляют. Закрывают границы, не хотят играть с русскими в хоккей. Отказываются от топ-матчей на Кубке мира! Знаете, как говорят: «Если некрасивая финская женщина низкой социальной ответственности не хочет к нам ехать, то мы и не против», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее североамериканские журналисты заявили, что сборная России, вероятнее всего, не примет участия в Кубке мира по хоккею в 2025 году. Предполагается, что на турнире могут выступить четыре или шесть стран. Вероятнее всего, это будут Канада, США, Швеция и Финляндия.