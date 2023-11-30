Главный тренер «Филадельфии» Торторелла назвал Мичкова «безумным русским»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла назвал российского нападающего Матвея Мичкова «безумным русским». Об этом сообщает журналист Билл Мельцер в соцсети Х (ранее Twitter).

Торторелла заявил, что хочет, чтобы к тому времени, когда Мичков приедет в «Филадельфию», агрессивный хоккейный менталитет стал второй натурой команды.

Напомним, 18-летний Мичков в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги а ХК «Сочи» провёл 29 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 26 очков.

«Филадельфия» после 22 встреч набрала 23 результативных балла и находится на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.