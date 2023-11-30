Щитов: Ковальчук будет заявкой «Спартака» в борьбе за Кубок Гагарина

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал возможный приход нападающего Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Я вижу Ковальчука в роли очень сильного помощника в раздевалке и на скамейке. Конечно, ему понадобится много времени, так как он достаточно пропустил. Но Илья по своей натуре – лидер. Таких лидеров у нас в лиге очень мало. В этом плане он очень поможет, в том числе и молодым ребятам. Такая фигура очень нужна команде. Если он подпишет контракт, то это будет хорошей заявкой «Спартака» в борьбе за Кубок Гагарина», — сказал Щитов в интервью «РБ Спорт».

40-летний Илья Ковальчук является воспитанником московского «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/2021. Последним клубом Ковальчука был «Авангард».