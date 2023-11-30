«Должны выходить как на хороший экзамен». Тренер «Салавата» Козлов о матче со «Спартаком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (5:2) и поделился ожиданиями от следующей встречи со «Спартаком», которая состоится 2 декабря.

«Матч получился целостным, когда мы играли «5 на 5». Удаления ломают ритм и ход игры, передаётся инициатива. Но и те ребята, которые играли в меньшинстве, выступили самоотверженно. Хорошо начали первый матч после паузы, тем более при своих болельщиках. Поздравляю Панина с 800-м матчем в КХЛ, очень большая и важная цифра.

В последнее время хорошо играют в меньшинстве Ефремов, как ему удаётся сделать шаг вперёд в этом сезоне? Он хорошо справляется со своей ролью. Мы знали, что он хороший нападающий, хорошо играет и в атаке, и в обороне. В связке с Башкировым он здорово выглядит.

Самонов вышел на десятый матч подряд, не слишком много он играет? Ежова мы не морозим. Самонова мы брали на роль первого вратаря, он и должен играть эти игры.

Коледов попал под ротацию? Он отдыхает, в следующем матче выйдет.

Следующий матч со «Спартаком», которому недавно крупно проиграли, какие выводы сделали после того поражения? Это лидер чемпионата, на него мы должны выходить как на хороший экзамен. Стараемся выходить на каждый матч с желанием, страстью. Если будем продолжать в том же ключе, будет интересная игра», — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».