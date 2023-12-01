«Мы не хотим такого в хоккее». Йози остался недоволен силовым приёмом Капризова

Защитник «Нэшвилла» Роман Йози остался недоволен силовым приёмом Кирилла Капризова в матче с «Миннесотой» (1:6). Россиянин получил две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.

«Это плохой хит. Каррье был в уязвимом положении, у Капризова не было причин его хитовать. Попал ему прямо в голову. Мы не хотим такого в хоккее. Из того, что я видел, это очень плохой хит», — цитирует Йози пресс-служба клуба.

В одном из моментов в начале первого периода нападающий «дикарей» Кирилл Капризов травмировал защитника «хищников» Александра Каррье, ударив соперника в голову. Защитник не смог продолжить матч и сразу ушёл в раздевалку, а судьи, посовещавшись, выписали россиянину две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.