«Это скачок для Задорова». Артюхин оценил переход защитника из «Калгари» в «Ванкувер»

Бывший нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Евгений Артюхин оценил переход защитника Никиты Задорова из «Калгари» в «Ванкувер».

«Я не знаю, чем был недоволен Задоров в «Калгари» — игровым временем или игрой в целом. Может быть, был какой-то конфликт с тренерами. «Ванкувер» — это хорошая команда, перспективная, не аутсайдер. Важно, что «Ванкувер» в зоне плей-офф, команда усиливается, может, у них есть проблемы в обороне. Это скачок для Задорова, суперздорово попасть в команду, которая будет бороться за Кубок Стэнли. Он только выиграл от этого обмена», — приводит слова Артюхина Legalbet.

«Ванкувер» после 24 встреч регулярного чемпионата НХЛ занимает третье место в Западной конференции с 31 очком. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Задоров принял участие в 21 матче в регулярном чемпионате, где записал в свой актив один гол и пять результативных передач.