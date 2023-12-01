Джеку Хьюзу не хватило всего 5 передач, чтобы повторить рекорд Гретцки 41-летней давности

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Благодаря этому 22-летний форвард добрался до отметки в 21 ассист в нынешнем сезоне.

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), Хьюзу потребовалось 16 матчей со старта чемпионата, чтобы набрать 21 передачу. Нападающий обошёл лидера «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина по количеству ассистов за первые 16 встреч сезона для игрока не старше 22 лет. В сезоне-2008/2009 форвард «пингвинов» оформил 20 передач.

Отметим, что Хьюзу не хватило всего пяти голевых пасов, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки 41-летней давности. На счету легендарного канадца было 26 ассистов в сезоне-1982/1983. Больше Хьюза передач за первые 16 матчей в возрасте не старше 22 лет также отдали Бобби Орр (25 в сезоне-1969/1970), Гретцки (24, 1983/1984), Дени Савар (23, 1981/1982), Брент Суттер (23, 1984/1985) и Джейсон Спецца (23, 2005/2006),

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу гостей, одержавших победу в овертайме.