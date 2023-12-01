Овечкин промахнулся мимо шайбы, после чего игроки «Анахайма» убежали в контратаку

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился забавным моментом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс».

На 44-й минуте при счёте 4:2 в пользу «столичных» команда получила возможность сыграть в большинстве. «Кэпс» выиграли вбрасывание и расставились. Евгений Кузнецов получил шайбу у борта и сделал перевод на левый круг вбрасывания. Там Овечкин первым касанием остановил шайбу и нанёс бросок. Тем не менее нападающий не попал по ней. Капитан «столичных» следующим касанием отбросил шайбу, хоккеисты «Анахайма» совершили перехват и убежали в контратаку «два в один», которую не смогли завершить голом.

ВИДЕО

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой гостей в результативном матче со счётом 5:4.