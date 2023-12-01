«Локомотив» и «Трактор» — восьмой и девятый клуб в истории КХЛ с 1000 матчами

Сегодня, 1 декабря, «Трактор» провёл матч с московским «Динамо» и потерпел поражение со счётом 2:4. Эта встреча стала для челябинского клуба 1000-й в Континентальной хоккейной лиге, сообщает официальный телеграм-канал КХЛ.
«Локомотив» также достиг отметки в 1000 матчей в лиге. В эти минуты железнодорожники встречаются с «Сочи».
Таким образом, «Локомотив» и «Трактор» стали лишь восьмым и девятым клубами, сыгравшими в КХЛ не менее 1000 матчей.
Лидеры по количеству матчей среди клубов:
1. «Металлург» — 1102;
2. «Ак Барс» — 1101;
3. СКА – 1096;
4. ЦСКА – 1089;
5. «Авангард» — 1074;
6. «Салават Юлаев» — 1066;
7. «Динамо» Мск – 1045;
8-9. «Трактор», «Локомотив» — 1000;
10. «Барыс» — 977;
11. «Торпедо» — 971;
12. «Сибирь» — 964;
13. «Нефтехимик» — 947;
14. «Северсталь» — 944;
15. «Динамо» Мн – 933;
16. «Витязь» — 917;
17. «Амур» — 910;
18. «Автомобилист» — 892;
19. «Спартак» — 889;
20. «Адмирал» — 594;
21. ХК «Сочи» — 592;
22. «Куньлунь Ред Стар» — 460;
23. «Лада» — 391.