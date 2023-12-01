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«Локомотив» и «Трактор» — восьмой и девятый клуб в истории КХЛ с 1000 матчами

Сегодня, 1 декабря, «Трактор» провёл матч с московским «Динамо» и потерпел поражение со счётом 2:4. Эта встреча стала для челябинского клуба 1000-й в Континентальной хоккейной лиге, сообщает официальный телеграм-канал КХЛ.

«Локомотив» также достиг отметки в 1000 матчей в лиге. В эти минуты железнодорожники встречаются с «Сочи».

Таким образом, «Локомотив» и «Трактор» стали лишь восьмым и девятым клубами, сыгравшими в КХЛ не менее 1000 матчей.

Лидеры по количеству матчей среди клубов:

1. «Металлург» — 1102;

2. «Ак Барс» — 1101;

3. СКА – 1096;

4. ЦСКА – 1089;

5. «Авангард» — 1074;

6. «Салават Юлаев» — 1066;

7. «Динамо» Мск – 1045;

8-9. «Трактор», «Локомотив» — 1000;

10. «Барыс» — 977;

11. «Торпедо» — 971;

12. «Сибирь» — 964;

13. «Нефтехимик» — 947;

14. «Северсталь» — 944;

15. «Динамо» Мн – 933;

16. «Витязь» — 917;

17. «Амур» — 910;

18. «Автомобилист» — 892;

19. «Спартак» — 889;

20. «Адмирал» — 594;

21. ХК «Сочи» — 592;

22. «Куньлунь Ред Стар» — 460;

23. «Лада» — 391.