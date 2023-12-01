Дергачёв: было полное понимание «Авангарда». «Нефтехимик» проиграл матч сам себе

Нападающий «Нефтехимика» Александр Дергачёв прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:4 Б). Нижнекамцы упустили преимущество в два гола — 3:1.

«Что произошло в третьем периоде? Удаление произошло. Неправильно сыграли в меньшинстве, пропустили. Проиграли матч сами себе, причём в первой половине полностью переигрывали соперника. Конечно, у нас было полное понимание «Авангарда». Да, сыграли с ними четыре матча, может быть, сыграем ещё», — сказал Дергачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0).