Дергачёв: у «Авангарда» один парень — лучший в лиге — отдаёт, второй лучше всех забивает

Нападающий «Нефтехимика» Александр Дергачёв прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:4 Б). Нижнекамцы упустили преимущество в два гола — 3:1.

«Все знают, что у «Авангарда» есть один парень, который лучший в лиге сейчас, и он шайбу отдаёт, а второй парень лучше всех завершает. Работу свою они выполняют, тащат на себе команду. Вот именно, что закрыли лидеров «Авангарда» в равных составах. Как и сказал уже, в деталях, в нюансах проиграли. А так, я и свою тройку предупреждал, и других парней, обозначил основные аспекты игры против них, и мы старались выполнять. Потому что они действительно лучшие в лиге», — сказал Дергачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0).