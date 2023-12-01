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«Локомотив» всухую обыграл «Сочи» и одержал четвёртую победу в пяти матчах

«Локомотив» всухую обыграл «Сочи» и одержал четвёртую победу в пяти матчах
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2023, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Никулин (Лихачёв) – 08:50 (5x4)     0:2 Шалунов (Берёзкин, Чехович) – 15:09 (5x4)    

На девятой минуте Степан Никулин, реализовав численное большинство с передачи Ярослава Лихачёва, вывел железнодорожников вперёд. На 16-й минуте Максим Шалунов при игре «пять на четыре» забросил вторую шайбу в ворота «Сочи». Очки за результативные передачи получили Максим Берёзкин и Иван Чехович. 19-летний голкипер ярославцев Сергей Мурашов оформил шат-аут.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» вновь сыграет с «Локомотивом». Встреча состоятся 3 декабря.

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