«Локомотив» всухую обыграл «Сочи» и одержал четвёртую победу в пяти матчах

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

На девятой минуте Степан Никулин, реализовав численное большинство с передачи Ярослава Лихачёва, вывел железнодорожников вперёд. На 16-й минуте Максим Шалунов при игре «пять на четыре» забросил вторую шайбу в ворота «Сочи». Очки за результативные передачи получили Максим Берёзкин и Иван Чехович. 19-летний голкипер ярославцев Сергей Мурашов оформил шат-аут.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» вновь сыграет с «Локомотивом». Встреча состоятся 3 декабря.