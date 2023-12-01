Алистров — о встрече с «Витязем»: СКА вытянул матч на характере, такие победы ещё ценнее

Нападающий СКА Владимир Алистров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (3:2 ОТ).

«Хотели побеждать, продлить нашу серию. Играли до конца, знали, что «Витязь» — сильная команда, они это сегодня и доказали. Мы играли до конца, вытянули матч на характере. Такие победы еще более ценные, команда в таких матчах ещё больше сплачивается, проявляет характер. Все бьются друг за друга, это придаёт уверенности.

Во втором перерыве говорили о том, что мы это уже проходили? Ну типа того, да», — сказал Алистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).