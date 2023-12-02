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Шикин: в «Витязе» нет упаднических настроений. Бьёмся за уходящий поезд плей-офф

Шикин: в «Витязе» нет упаднических настроений. Бьёмся за уходящий поезд плей-офф
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Вратарь «Витязя» Дмитрий Шикин прокомментировал поражение в матче со СКА (2:3 ОТ).

«Настраивался на игру, как и на все предыдущие. Может, не так много игровой практики получаю в этом году, поэтому не хватает игрового тонуса и чувства игры. Сегодня получился хороший матч, рад, что смог помочь команде набрать очки. Для нас каждое очко сейчас на вес золота. Благодарен ребятам, что все бились. Чуть-чуть не хватает сейчас, у нас в течение всего сезона прослеживается проблема третьих периодов. Ведя в счёте, начинаем перестраховываться и из-за нашей неуверенности притягиваем неудачу. Будем исправлять.

В любом случае у нас сейчас стало больше уверенности и матчи в основном мы контролируем, практически ни в чём не уступаем соперникам. Набираем очки и бьёмся за уходящий поезд в плей-офф. Для нас важно набирать очки и не выпадать из этой борьбы. Упаднических настроений ни в коем случае нет. Будем биться до последнего матча и стараться сделать всё, чтобы оказаться в числе восьми сильнейших», — сказал Шикин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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