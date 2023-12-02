Шикин: если тренерский штаб считает Дорожко сейчас сильнее, меня это не цепляет. Я работаю

Вратарь «Витязя» Дмитрий Шикин прокомментировал поражение в матче со СКА (2:3 ОТ).

«Как прохожу через трудности сезона? Всё через работу — поддерживаю физическую форму, веду сам психологическую работу над собой. Есть понимание, что нужно сделать всё, чтобы команда получала результат. Если в данный момент тренерский штаб решает, что мне нужно больше потренироваться, набрать форму, или что Максим [Дорожко] выглядит сильнее, это их право. Меня это ни в коем случае не цепляет, я работаю дальше и жду своего шанса», — сказал Шикин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).